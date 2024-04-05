شكرا لقرائتكم خبر عن أول رد فعل من إمام عاشور بعد وفاة المعد البدنى لنادى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص إمام عاشور، لاعب خط وسط النادى الأهلى ومنتخب مصر، على تغيير صورة بروفايله الشخصى على إنستجرام إلى صورة محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة بنادي الزمالك.

وتواجد جوزيه جوميز المدير الفنى للزمالك، واللاعبون حمزة المثلوثي وأحمد سيد زيزو ومحمد عواد وشيكابالا وعمر جابر وسيف الجزيرى والدكتور محمد أسامة طبيب الفريق وأحمد سليمان عضو مجلس إدارة النادى في جنازة محمد مدحت المعد البدني للزمالك الذى توفى مساء أمس الخميس.



وشيع جثمان محمد مدحت المعد البدنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الذى وافته المنية بالأمس الخميس بسبب أزمة صحية من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس بعد صلاة الجمعة اليوم.



وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، إعلان حالة الحداد داخل مقر القلعة البيضاء لمدة ثلاثة أيام، على روح محمد مدحت المعد البدني لفريق الكرة الأول، الذي وافته المنية مساء الخميس إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وتقدم مجلس إدارة نادي الزمالك والجهاز الفني والجهازان الطبي والإداري ولاعبو الفريق بخالص العزاء لأسرة الراحل، سائلين المولى عزّ وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وألغى مران لاعبى فريق الزمالك بالأمس الخميس الذى كان من المقرر إقامة على استاد حلمى زامورا داخل مقر النادى بميت عقبة بسبب وفاة محمد مدحت مدرب الياقة البدنية.