شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. تسوبيل يقود الأهلى للتتويج بكأس النخبة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى مثل هذا اليوم 5 أبريل 1998 توج الأهلى، بقيادة مدربه الألمانى الجديد آنذاك راينر تسوبيل، بكأس النخبة العربية للمرة الثانية على التوالى والتى استضافها الأفريقى التونسى فى الفترة من "1 أبريل حتى 5 أبريل 1998"، بمشاركة كل من الأفريقى التونسى، والأهلى المصرى، والشباب السعودى، ومولودية وهران الجزائرى.

وحسم الأهلى اللقب بعد فوزه فى الجولة الختامية على حساب مولودية وهران الجزائرى باستاد المنزه بهدفين دون رد سجلهما فيليكس أبواجى فى الدقيقة "42"، واضاف هادى خشبة من ضربة جزاء أحتسبها الدولى المغربى سعيد بلقولة الهدف الثانى فى الدقيقة الأولى من وقت المحتسب بدلا من الضائع.

مثل الأهلى فى هذه المباراة بقيادة المدير الفنى الألمانى راينر تسوبيل :عصام الحضرى، سمير كمونة، مشير حنفى، محمد يوسف، إبراهيم حسن، سيد عبدالحفيظ، هادى خشبة، أسامة عرابى "كابتن الفريق"،ياسر ريان، على ماهر، وفيليكس أبواجى، وشارك كل من محمد ثابت صاروخ بدلا من ياسر ريان فى شوط المباراة الثانى، وضمت القائمة المتوجة كلا من مصطفى كمال، حسام حسن، مجدى طلبة، أحمد كشرى، محمد شرف، أحمد نخلة، وغيرهم.

وتوج النادى الأهلى ببطولة أبطال الكئوس العربية فى نسختها عام 1995 والتى نظمها النادى الأهلى بالقاهرة

البطولة العربية للأندية أبطال الدورى 1996 كانت ثانى ألقاب النادى الأهلى فى النسخة التى أقيمت بالقاهرة .

بطولة النخبة العربية "السوب" فى نسخة 1997 والتى أقيمت بالمغرب .

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و39 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الأهلى بـ11 لقبا لدورى الأبطال الأفريقى (1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020- 2021 - 2023)

وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.

وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 18 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1"