شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان والمحترفون.. هيثم فاروق يتمسك بالصيام رغم التدريب 3 مرات يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه اللاعبون المحترفون مواقف مختلفة خلال مسيرتهم فى الاحتراف الخارجى فى شهر رمضان الكريم، بسبب إصرارهم على الصيام وعدم الاستماع إلى أى طلبات بالإفطار خلال المباريات، وهو ما نستعيد ذكراه خلال هذا الشهر الكريم.

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نجم الزمالك السابق، ذكريات شهر رمضان أثناء احترافه في أوستندا البلجيكي، قائلا: كانت هناك فترة راحة بين الدور الأول والدور الثاني، ورأى المدرب ضرورة إقامة فترة إعداد في وقت العطلة بين الدورين بسبب التراجع البدني عند اللاعبين

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صعوبات الصيامهيثم فاروق

وأضاف نجم الزمالك السابق، كنا نتدرب 3 مرات في اليوم، وفي هذه الفترة بالتحديد في عام 1998 كان رمضان يأتي في ديسمبر ويناير، وكنت وقتها مطالبًا أن أتدرب 3 مرات يوميًا وأنا صائم، ومن حسن حظي أن المران الأول كان في السابعة صباحًا وهو وقت جيد ليس فيه تعب، بينما الثانية الأكثر صعوبة لأنها تبدأ في الواحدة بعد الظهر، أما المران الثالث كان يبدأ في الليل بعد الإفطار فلا مشكلة فيه أيضًا خاصة في ظل انخفاض درجة الحرارة، الذي يجعل الإرهاق بشكل أكبر.

ولد هيثم فاروق، 4 يناير 1971 في مدينة الإسكندرية، مشواره مع النادي الأولمبي السكندري العريق في قطاع الناشئين وكان يرغب في اللعب بمركز حراسة المرمى قبل أن تغير نصيحة شقيقه الأكبر مساره ليلعب في منتصف الملعب وخط الدفاع، وانضم للمنتخبات الوطنية منذ مرحلة الناشئين، وبزغ نجمه باللعب للفريق الأول بالنادي الأولمبي موسم 1988-89، وانضم لمنتخب مصر الأولمبي الذي تأهل إلى دورة برشلونة الأولمبية عام 1992، ومن قبله قائد منتخب مصر في دورة الألعاب الإفريقية 1991.

وفي بداية مشواره مع الساحرة المستديرة أصبح هيثم فاروق، هدفًا لأندية القمة وتلقى مفاوضات من الأهلي والزمالك بعدما تألق بشدة مع الأولمبي في العام 1994 وسجل هدفًا أخرج الأبيض من المنافسة على لقب الدوري الذي توج به النادي الأهلي حين قاد الأولمبي للفوز على الزمالك 1-0.

وفي مفاجأة كبرى رحل هيثم فاروق عن صفوف الأولمبي السكندري والانضمام لنادي فينورد روتردام بطل هولندا عام 1996 ليلعب مع مجموعة من أبرز نجوم الكرة العالمية آنذاك على رأسهم رونالد كومان المدير الفني الحالي لبرشلونة ومساعده هنريك لارسون أسطورة الكرة السويدية والبولندي جيرزي دوديك حارس مرمى ليفربول الإنجليزي السابق وجيوفاني فان برونكهورست نجم الكرة الهولندية وغيرهم.

بات هيثم فاروق، أول محترف مصري في تاريخ الدوري الهولندي، وخامس لاعب مصري يشارك في بطولات الاتحاد الأوروبي الكبرى على مر التايخ حين لعب مع فينورد في كأس الاتحاد الأوروبي ضد ديبورتيفو تناريفي الإسباني.

رحل هيثم فاروق، من الدوري الهولندي إلى الدوري السويدي ليصبح أول مصري في تاريخ دوريات بلاد اسكندنافيا باللعب لهليسنبورج السويدي بترشيح من زميله هنريك لارسون آنذاك، كما لعب بعد ذلك لأوستيندا البلجيكي وكان على وشك الانضمام لريال مايوركا الإسباني قبل العودة إلى مصر.

انضم هيثم فاروق، لنادي الزمالك في الموسم 1999-2000، وبدأ رحلة حصد البطولات حيث توج مع الأبيض بكأس الكؤوس الأفريقية بالفوز الكبير على كانون ياوندي الكاميروني 4-3, ودرع الدوري العام موسم 2000/2001، بالإضافة إلى السوبر المحلي.

وواصل فاروق، مسيرته المحلية بالانضمام لصفوف الإسماعيلي والترسانة واختتمها بموسم وحيد مع المصري البورسعيدي عام 2006، واتجه للعمل في مجال الإعلام الرياضي.