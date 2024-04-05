شكرا لقرائتكم خبر عن 4 ممنوعات فنية حذر منها كولر أمام سيمبا الليلة لحسم تذكرة التأهل للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم الفوز في مباراة الذهاب إلا أن فريق الأهلي سيخوض مباراة سيمبا الليلة بحذر شديد من أجل التأهل والهروب من شبح المفاجآت لمواصلة مشوار التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا التي حصدها الأحمر الموسم الماضي.

السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، أسهب في الحديث مع لاعبي الفريق على مدار الأيام الماضية وتحديدًا منذ العودة من تنزانيا والفوز في مباراة الذهاب بهدف نظيف حمل توقيع أحمد نبيل كوكا.

حذر كولر من خطورة وقوع أي لاعب في أخطاء فنية خلال اللقاء الذي سيُقام في العاشرة من مساء اليوم، الجمعة، بإستاد القاهرة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وحدد المدرب السويسري أربعة ممنوعات فنية للاعبي الأهلي في اللقاء ، يأتي في مقدمتها خوض المباراة بنوع من التراخي أو الاستهتار بحجة أن الأهلي فاز في لقاء الذهاب وضمن التأهل بنسبة كبيرة ، وقال كولر للاعبي الأهلي أن فريق سيمبا جاء إلى القاهرة ولديه تحد بعد خسارته على ملعبه، وعلينا أن نكون في حالة من التركيز الشديد خلال المباراة.

وأوضح أن الفريق حقق نتيجة إيجابية في تنزانيا والفوز يمنح الثقة للاعبين، وهو أمر مهم، ولكن في نفس الوقت نرفض فكرة التعالي خلال مباراة العودة؛ بسبب هذه النتيجة.

من الممنوعات الفنية التي ذكرها كولر للاعبي الأهلي ، خلال مباراة الليلة ، تأخير حسم اللقاء لأن هذا سيمنح الضيوف ثقة وجرآة قد تقلب الأمور رأساً على عقب بالنسبة للمباراة وشدد لهم على ضرورة حسم المباراة منذ بدايتها.

كما حذر المدرب السويسري لاعبي الأهلي من خطورة اهدار الفرص أمام مرمى المنافس لأن المباراة تحتاج لإستغلال أنصاف الفرص والتسجيل من أجل الفوز وحسم التأهل للنصف النهائي ومواجهة الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي.

الأمر الرابع الذي حذر منه كولر هو عدم تكرار الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها الفريق خلال الفترة الماضية ولابد أن تختفي حتى لا تهتز الشباك .