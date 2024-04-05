شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى فى التشكيل المتوقع لـ بيراميدز أمام الطلائع الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري اليوم، الجمعة، عندما يلتقى نظيره طلائع الجيش فى العاشرة مساءً باستاد الدفاع الجوي.

ويسعى بيراميدز فى هذا اللقاء لحصد الثلاث نقاط من أجل اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدورى، بينما يطمح الطلائع فى الاقتراب من المربع الذهبى.

التشكيل المتوقع لـ بيراميدز كالتالى:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه - إسلام عيسى - رمضان صبحي - أحمد توفيق - إبراهيم عادل

خط الهجوم: فيستون ماييلي

ويحتل بيراميدز المركز الرابع فى جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، جمعها من 12 مباراة فقط، فاز فى 7 وتعادل 4 مرات وخسر مباراة وحيدة، بينما يحتل الطلائع المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 14 مباراة، حقق الفوز فى 5 لقاءات وتعادل فى 5 مباريات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبوه 14 هدفاً وتلقت شباكه 12 هدفا.

وفى قاع مسابقة الجدول، تصارع 3 فرق للهروب من منطقة الخطر والهبوط إلى القسم الثاني، حيث يتذيل فريق الداخلية الجدول برصيد 10 نقاط، وفي المركز الـ 17 يأتي المقاولون العرب برصيد 12 نقطة، بينما يحتل فاركو المركز الـ 16 برصيد 12 نقطة.