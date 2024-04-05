تعرف على طلب كلوب من جماهير ليفربول ومانشستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - حث يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، جماهير فريقه وفريق مانشستر يونايتد على "إظهار بعض الاحترام" خلال المباراة التي ستجمعهما يوم الاحد بملعب أولد ترافورد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن المباراة التي جمعت بين الفريقين في كأس الاتحاد الإنجليزي والتي أقيمت قبل شهر، شهدت هتافات مسيئة تتعلق بكارثة هيلسبره، مما أدى إلى اعتقالات. وقد قام الناديان بعمل إضافي حول هذا الموضوع في الأسابيع التي تلت ذلك.

وقال كلوب :"إنه أمر مهم للغاية. بصراحة لا أسمعه وأنا على جانب الملعب. سمعت عقب المباراة أنه حدث وهذا أمر غير مناسب على الإطلاق".

وأضاف :"لكن في العموم هذا يساعدنا على تعليم أطفالنا أشياء محددة : الاحترام، التفهم، كل هذه الأشياء".

وأردف:"أرى اثنين من أكبر الاندية في العالم، لذا دعونا نظهر القليل من الاحترام في هذه اللحظات، لا تقوموا بترديد هذه الأغاني أو تلك".

وأكد :"اظهروا فقط الاحترام، دعوا الفريقين يتقاتلان في الملعب، دعونا نلعب كرة القدم، سيكون كل شيء بخير. بجانب هذا، أظهروا فقط القليل من الاحترام هذه هي أمنيتي للجميع".