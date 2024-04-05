أبرز تصريحات رئيس رابطة الأندية المصرية بشأن مباراة الأهلي و الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة المصرية بأنه تم مخاطبة الأهلي والزمالك على إقامة قمة الدوري في السعودية.



وأكد على أنه تم تسليمه الموافقة الرسمية من الطرفين وبدأنا باقي الإجراءات والخطوات لإكمال المشروع



وتابع:"وصلنا عرض مادي كبير يقدر المنتج ويسوق له بشكل جيد وأوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ و السعودية".



واوضح في حديثه:"لم نحصل على رد واضح من فيفا حتى الآن وفي حال وصلنا رد فلن نستطيع بسبب ضيق الوقت".



ونوه إلى أنه الرابطة تريد استكمال هذا البروتوكول ونريد الاستثمار والتسويق في المسابقة



وأضاف :" كل الدوريات والاتحادات القارية تستحدث في طرق التسويق لتحصل على مكاسب أكبر والقادم أفضل".



وأشار إلى أن رابطة الأندية تتعامل بالخطابات الرسمية ولم يصلنا أي خطاب أو بيان رسمي من الزمالك بعدم خوض القمة في السعودية.

واختتم حديثه بأن مباراة الأهلي والزمالك يوم 15 أبريل في استاد القاهرة ولا نية للتأجيل.