شكرا لقرائتكم خبر عن كابتن كارتون.. منى عطا الله: السمكة نيمو تكشف جمال الطبيعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشخصيات الكرتونية ليست دائما للسخرية أو وهمية من خيال المؤلف، لكن تقدم رسائل لكل من يشاهدها سواء أطفال أو كبار، وهو ما يظهر من تأثيرها على بعض من يشاهدها ويتابعها.

نقدم لكم حلقات "كابتن كارتون" ليكشف نجوم الرياضة عن أكثر الشخصيات الكرتونية التى تشبههم إلى حد كبير، من حيث الشخصية وطريقة التفكير والأسلوب والأهداف.

نجمنا اليوم فى كابتن كارتون هى منى عطا الله حكم الراية الدولية.

قالت منى عطا الله، إن السمكة نيمو أكثر شخصية كرتونية محببة إليها، فى ظل حبها للأسماك الملونة.

وأضافت عطا الله، أنها تحب عمل الديفينج ورؤية الشعب المرجانية ، حيث تستمتع تحت المياه والمناظر الخلابة من أجمل المناظر الطبيعية