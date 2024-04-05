شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن تذكرة نصف نهائى أفريقيا للمرة 20 بتاريخه والخامسة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لحجز تذكرة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حينما يلاقى سيمبا التنزانى فى العاشرة مساء اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولى في إياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا.

وفى حال تأهل الأهلى الليلة على حساب بطل تنزانيا سيكون وصل للدور نصف النهائي للمرة العشرين فى تاريخه والخامسة على التوالي.

وخلال الثمانية عشرة مرة الماضية، التي وصل فيها الأهلي إلى الدور النصف النهائي، استطاع الصعود إلى الدور النهائي خمسة عشرة مرة، ولم يخرج من الدور النصف النهائي سوى ثلاث مرات، أعوام 1981، و1988، و2010.



وصعد الأهلي إلى نصف النهائي الأفريقي أعوام 2020 و2021 و2022 و2023.



وحقق الأهلي فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائي ‏دوري أبطال أفريقيا.‏

وفي نسخة العام الماضي، تعادل الأهلي في إياب الدور ربع النهائي بدون أهداف أمام الرجاء المغربي، إلا أنه كان فائزًا في الذهاب بهدفين ليصعد الأهلي ويحصد اللقب.



ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.