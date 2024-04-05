شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى وسيمبا التنزانى فى دوري الأبطال قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الأهلى نظيره سيمبا التنزانى فى العاشرة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات إياب ربع نهائى دورى الأبطال الافريقى بحضور 30 ألف مشجع.

وافتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدورى أبطال أفريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم واجه يانج أفريكانز التنزانى فى ملعبه وتعادل بهدف لكل فريق ثم تعادل مع شباب بلوزداد الجزائرى سلبياً فى القاهرة ثم واجه شباب بلوزداد بالجزائر وتعادل سلبياً ثم واجه ميدياما الغانى وفاز عليه بهدف دون رد ثم فاز على يانج افريكانز التنزانى بهدف دون رد ليحتل صدارة مجموعته ثم فاز على سيمبا بهدف دون رد ذهاباً فى ربع نهائى البطولة.

فى المقابل افتتح سيمبا مشواره بدورى الابطال الافريقى بتخطى عقبة باور ديناموز الزامبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم التعادل إياباً بهدف لكل فريق، وفى دور المجموعات تعادل سيمبا مع جوانينج جالاكسى البتسوانى سلبياً ثم خسر من الوداد المغربى بهدف دون رد ثم عاد وحقق الفوز على الوداد بهدفين دون رد ثم تعادل سلبياً مع أسيك الايفوارى ثم فاز على جوانينج جالاكسى البتسوانى بسداسية دون رد ليتأهل لربع نهائى البطولة ثم خسر من الأهلى ذهاباً بهدف دون رد.

ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.



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