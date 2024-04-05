شكرا لقرائتكم خبر عن 3 سيناريوهات تضمن صعود الأهلي لنصف نهائى دوري الأبطال أمام سيمبا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيمبا التنزانى فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته باستاد القاهرة الدولى.

وحقق الأهلى فوزًا مهمًّا خارج الأرض بالفوز على سيمبا التنزانى بهدف دون رد، سجله أحمد نبيل كوكا ‏فى الدقيقة الخامسة من زمن المباراة التى جمعت الفريقين فى ذهاب ربع نهائى ‏دورى أبطال أفريقيا.‏

ويمتلك الأهلى ثلاثة سيناريوهات للتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، أولها الفوز بأى نتيجة فى مباراة اليوم، كما أن التعادل بأى نتيجة يصبح سيناريو ثانياً لتأهل المارد الأحمر، وكذلك خسارة الأهلى بهدف دون رد، وفوزه بركلات الترجيح، يضمن صعوده لنصف نهائى البطولة القارية.

ويأمل الأهلى، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.



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وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي في نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.