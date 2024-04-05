شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فاروق: نرفض اعتزال إبراهيم نور الدين نهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على رفض اللجنة اعتزال الحكم الدولي إبراهيم نور الدين فى نهاية الموسم الجاري.

وأضاف فاروق، فى تصريحات إذاعية، أن إبراهيم نور الدين يمتلك خبرات كبيرة سواء على المستوى المحلي والدولي، لذا يجب الحفاظ عليه حتى النهاية.

وأوضح نائب رئيس لجنة الحكام، أن هناك اجتماعا سيعقد مع العديد من الحكام خلال الساعات القليلة المقبلة، ومن ضمنهم إبراهيم نور الدين، في محاولة لإقناعه بالتراجع عن الاعتزال.

وكان إبراهيم نور الدين، قد أعلن في وقت سابق، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اعتزاله التحكيم مع نهاية الموسم الجاري.