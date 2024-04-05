شكرا لقرائتكم خبر عن نوستاليجا النجوم.. نورهان سلامة: تواشيح النقشبندى ولمة العيلة الأفضل فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوستاليجا هى الحنين إلى الماضى والذى يعيدنا للوراء، والحب الشديد للعصور الماضية بشخصياتها وأحداثها، مع تذكر التفاصيل التى تؤثر فينا بالإيجاب أو السلب.

نجمنا اليوم في نوستاليجا النجوم هى نورهان سلامة لاعبة منتخب الكاراتيه، والحاصلة على الكثير من الميداليات على المستوى الأفريقى والعالمى.

قالت نورهان سلامة، إن شهر بالنسبة لها يعنى اللمة، والتجمع العائلى، وتواجد جميع أفراد الأسرة فى وقت واحد حول مائدة الإفطار، وتناول الطعام سويا.

وأضافت بطلة الكاراتيه، أن تواشيح النقشبندى من الأمور التى تميز شهر رمضان أيضا، حيث إن صوته مميز، وبمجرد سماعه تستحضر كل ذكريات الشهر الكريم.