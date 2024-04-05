شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور: طلبت العودة للزمالك قالولي خلص نفسك ومترددتش لما الأهلى فاوضني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إمام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عن أسباب عدم عودته لفريقه السابق الزمالك عقب قرار رحيله عن ميتيلاند الدنماركي بعد تجربة احتراف قصيرة لمدة 6 أشهر قبل أن ينضم للأهلي مطلع الموسم الجاري فى صفقة مدوية.



وقال إمام عاشور، فى تصريحات لـبرنامج "ع المسرح"، "عندما اتخذت قرارا بالعودة من أوروبا كان الزمالك الأولوية فى وجهتي القادمة حال العودة إلى مصر، لكنني لم أجد التقدير المناسب وقالوا لى (خلص نفسك وتعالى)، لذا فكرت في العروض الأخرى".

وأضاف، "طلبت من مسؤولي الزمالك العودة ولكنهم تجاهلوا اتصالاتي وعندما عادوا مرة أخرى للتفاوض معى حول العودة كنت أتممت اتفاقي مع الأهلي".



وعن عرض الأهلي والانضمام إلى صفوفه كونه لاعبا سابقا فى الزمالك، قال عاشور، "لم أفكر بنسبة 1% عندما تلقيت اتصالا من أمير توفيق بشأن الانضمام للأهلي، وعائلتي كلها أصبحت أهلاوية من أجلي، لا أفكر في شيء سوى النجاح مع الأهلي (واللي اشتراني اشتريه)".



وشدد عاشور قائلا، "مفيش حد في مصر ميعرفش إن الأهلي له نظامه وتقاليده، ووعدت مسئولي الأهلي بالحصول على دوري أبطال أفريقيا".