شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة سيمبا التنزانى الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى العاشرة مساء اليوم الجمعة يلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى بإياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والمقرر إقامته باستاد القاهرة الدولى.

ويحلم السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للمارد الأحمر، بإضافة الألقاب لرحلته التاريخية مع الأهلى، ففى 9 سبتمبر 2022 أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين السويسري مارسيل كولر مديرًا فنيًّا للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريز.

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 88 مباراة، فاز فى 59 لقاءً، وتعادل فى 20 مباراة، وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 160 هدفاً وتلقت شباكه 54، وخرج بشباك نظيفة فى 51 مباراة، وتوج كولر مع الأهلى بسبعة بطولات هى السوبر المحلى "ثلاثة مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرة"، والدورى الممتاز "مرة" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية.

ويسعى السويسري مارسيل كولر، المدير الفنى للنادى الأهلى، لاستنساخ رحلة نجاحه مع المارد الأحمر فى موسمه الأول، فى الموسم الجديد الذى تنتظره خلاله تحديات عديدة على رأسها الحفاظ على الألقاب التى توج بها لاسيما بعد خسارة السوبر الافريقى والدوري الافريقى والتتويج بالسوبر المحلى وكأس مصر.

ونجح الأهلى فى تمديد تعاقد كولر لمدة عامين، بهدف إبعاده عن إغراءات الأندية الخارجية بعد تلقيه عروضاً مغرية فى الآونة الأخيرة بعدما توصل الطرفان لاتفاق رسمى على الاستمرار سوياً لاستكمال مسيرة النجاحات والإنجازات.

وحقق كولر فى أول مواسمه مع الأهلي 5 بطولات، هى دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري وكأس مصر ولقبين لكأس السوبر المصري، كما حقق فى موسمه الثانى بطولة السوبر المحلى بجانب برونزية كأس العالم للأندية.

ونجح الأهلى فى تحقيق السوبر المصري الأول على حساب الزمالك بالفوز 2-0، ثم الثاني على حساب بيراميدز بهدف دون رد.

وتوج بلقب كأس مصر على حساب بيراميدز 2-1 وحصد دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي بالفوز في مجموع مباراتي النهائي 3-2.

واستعاد للمارد الأحمر لقب الدوري المصري بعد غياب موسمين، وذلك للمرة الـ43 في تاريخ النادي.

وتوج الأهلى ببطولة كأس السوبر المصري للأبطال، والتي أقيمت فى دولة الإمارات وتوج الأهلي بلقبها عقب الفوز على موردن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة النهائية.

وحصد الأهلي الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية الاخيرة التى أقيمت بالسعودية بعدما حقق فوزاً درامياً على أوراوا الياباني بأربعة أهداف لهدفين خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب الأمير عبدالله الفيصل الرياضي بمدينة جدة في مباراة تحديد الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

سجل رباعية الأهلي ، ياسر إبراهيم وبيرسي تاو وعلي معلول "هدفين" في الدقائق 19 و25 و62 والثامنة من الوقت بدل الضائع ، فيما سجل ثنائية أوراوا ، جوزيه كانتي وإلكسندر شولز في الدقيقتين 43 و54

كما حصد لقب كأس مصر على حساب الزمالك بهدفى إمام عاشور ومحمد مجدى أفشة في الوقت القاتل من اللقاء الذى أقيم في السعودية.