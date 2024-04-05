تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الأهلي تشكيله الرسمي الذى سيخوض مباراة سيمبا التنزاني في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيمبا التنزاني في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل الأهلي الرسمي..



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، عمرو السولية

خط الهجوم: حسين الشحات، موديست، رضا سليم

تعرف على غيابات الأهلي أمام سيمبا التنزاني في دوري الابطال الليلة

ويستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وضيفه فريق سيمبا التنزاني في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.



غيابات الأهلي عن مباراة سيمبا التنزاني

ويغيب عن الأهلي أمام سيمبا التنزاني كل من محمد الشناوي وإمام عاشور وأليو ديانج وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد إلى جانب الثنائي الجديد محمود الزنفلي وعمر كمال عبدالواحد لعدم القيد في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية.



وكانت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قد أسندت إدارة مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى إلى حكم الساحة التشادي الحاج آلو محمد ويعاونه كلا من: إلفيس جاي، كمساعد أول، وأدو هيرمان، كمساعد ثانٍ، وسيتواجد في غرفة تقنية الفيديو، بيار غيزلان، ويعاونه أخونا ماكاليما.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسيمبا

ستذاع مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا عبر قناة أون تايم سبورتس الأرضية، وذلك عبر التردد الرقمي الأرضي: UHF32، وأيضا التردد التماثلي الأرضي: UHF9.

كما أنه من بين القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا، سيُبث اللقاء أيضًا من خلال قناة beIN Sports HD 6 بتعليق عصام الشوالي.

وتصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الجمعة لخوض مباراة سيمبا في العاشرة مساء بالمباراة التى سوف تجمع الفريقين في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر محاضرة ختامية للاعبي الفريق قبل التحرك إلى استاد القاهرة الدولي لخوض مباراة سيمبا في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامتها في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة.