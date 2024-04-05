صن داونز ويانج أفريكانز.. هدف غير محتسب يثير الجدل

ياسر رشاد - القاهرة - رفض الحكم الموريتاني دحال احتساب هدفا لصالح يانج أفريكانز أمام صن داونز في المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان ستيفان كي، لاعب يانج أفريكانز قد سدد صاروخية اصطدمت بالعارصة وتخطت خط مرمى صن داونز ولكن الحكم رفض احتساب الهدف بعد الرجوع لتنقينة الفيديو.

وتشير النتيجة إلى التعادل بين الفريقين وهو نفس سيناريو مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

يبحث صن داونز تحت قيادة مدربه الشاب رولاني موكوينا عن ثاني ألقابه من بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الحصول على البطولة عام 2016 أمام الزمالك.

ويلتقي صن داونز مع يانج أفريكانز على أرضية استاد ملعب لوفتوس فيرسفيلد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.