إصابة محترف الاتحاد قبل مباراة التعاون في الدوري السعودي

تعرض لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة للإصابة، قبل مباراة نظيره التعاون في مسابقة دوري روشن السعودي.

ويلاقي فريق الاتحاد نظيره التعاون مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من دوري روشن.

ووتعرض لويس فيليبي محترف فريق العميد للإصابة خلال عمليات الأحماء قبل انطلاق مباراة التعاون.

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ويحتل فريق الاتحاد المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 47 نقطة بالتساوي مع التعاون صاحب المركز الخامس.

وبدأ فريق اتحاد جدة بقيادة المدير الفني مارسيلو جالاردو المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

الدفاع: أحمد حجازي ــ فواز الصقور ــ لويز فيليبي ــ حسن كادش.

الوسط: نجولو كانتي ــ فرحة الشمراني ــ فيلبي جوتا.

الهجوم: كريم بنزيما ــ عبدالرزاق حمدالله ــ رومارينيو.