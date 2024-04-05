محمد شريف يسجل رابع أهدافه في الدوري السعودي بعد هز شباك الهلال

سجل الدولي المصري محمد شريف مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي الخليج، رابع أهدافه في مسابقة الدوري السعودي بعد هز شباك الهلال.

ويلاقي محمد شريف رفقة فريقه الخليج نظيره الهلال مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة 27 من مسابقة الدوري السعودي.

وتمكن مهاجم منتخب مصر من احراز أول أهداف فريقه في شباك الزعيم في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من المباراة المقامة حاليًا بينهما.

ورفع محمد شريف رصيده من الأهداف في الدوري السعودي إلى 4 أهداف حتى الآن.

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وتمركز شريف في مكان مميز داخل منطقة الجزاء واستقبل عرضية رائعة من الجهة اليسرى ليحولها إلى الشباك.

وكان فريق الهلال قد سجل هدف التقدم في المباراة عند الدقيقة السابعة عن طريق قلب الهجوم صالح الشهري

تشكيل الهلال لمباراة الخليج

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: لودي، علي البليهي، كاليدو كوليبالي، سعود عبدالحميد.

الوسط: سيرجي سافيتش، روبن نيفيز، سالم الدوسري، مالكوم، ميشايل.

الهجوم: صالح الشهري.

ويتصدر فريق الهلال جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 74 نقطة، بينما يتواجد الخليج في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.