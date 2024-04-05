أول تعليق من لبيب بعد تصريحات تركي حول أزمة قمة الزمالك والاهلي

وجه حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة الزمالك، رسالة إلى الجماهير، بعد التصريحات التي أدلى بها المستشار تركي آل الشيخ، بعد أزمة مباراة القمة أمام الاهلي.

وكتب لبيب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”:”الزمالك أولًا، هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم كما أراه طوال عمري”.

وتابع:”1- جمهور يضع كل الثقة في ناديه وإدارته وان شاء الله نحن قادرون علي تحمل تلك المسؤولية الضخمة”.

وأضاف رئيس نادي الزمالك:”2- جمهور أخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال وولاءهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص ونحن على هذا العهد”.

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وواصل حسين لبيب:”3- جمهور يعي تمامًا كلمة انتماء وإخلاص وعندما شجع النادي لم ينظر إلى شيء غير أن يظل دائمًا داعم للكيان وهذا حالنا جميعا”.

وأوضح رئيس الزمالك:”4- جمهور رغم الظروف القاسية التي عانى ويعاني منها الكيان إلا أنه دائماً وابدا في ظهره وهذا ما تعاهدنا عليه جميعاً”.

واستكمل لبيب:”الإدارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب وأيضاً لا تعطي أي وعود وهي في حالة السعادة”.

واختتم:”كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطير بالهواء فهو بالأقدام يداس، عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر”.