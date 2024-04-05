تشكيل الاهلي لمواجهة سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.. تغيير وحيد

أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره سيمبا في دوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف الاهلي نظيره سيمبا التنزاني، اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق أحداث مواجهة الاهلي ضد سيمبا، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

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وشهد تشكيل المارد الأحمر، تغيير وحيد عن مواجهة الذهاب، حيث تواجد رضا سليم أساسيًا بدلًا من بيرسي تاو.

تشكيل الاهلي لمواجهة سيمبا

حراسة المرمى : مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد عبد المنعم ، رامي ربيعة ، محمد هاني ، علي معلول.

الوسط: مروان عطية ، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، موديست.

والجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب، كانت قد انتهت بفوز الاهلي بنتيجة هدف وحيد، أحرزه أحمد نبيل كوكا.