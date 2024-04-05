"اللي اشتراني اشتريه".. إمام عاشور يكشف كواليس انضمامه إلى النادي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

تحدث إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، كواليس انضمامه إلى المارد الأحمر، وعدم العودة إلى نادي الزمالك عقب الرحيل من ميتلاند الدنماركي.

وقال إمامك عاشور في تصريحات عبر قناة "الحياة": "الأولوية بالنسبة لي عند العودة من أوروبا، كانت العودة إلى الزمالك مرة أخرى، ولكني لم أجد التقدير المناسب من النادي في ذلك الوقت".

وأضاف: "مسؤولي الزمالك في ذلك الوقت تجاهلوا اتصالتي، ثم قاموا بالتواصل معي بعد ذلك للعودة إلى الفرق، ولكن كنت أتممت الاتفاق مع النادي الأهلي، ولم أتردد بنسبة 1%، عندما تلقيت اتصالاً من أمير توفيق للانضمام إلى الأهلي، واللي اشتراني أشتريه".

وتابع: "عندما تحدث معي محمود الخطيب قدمت له وعد بالحصول على دوري أبطال أفريقيا، والجميع يعلم أن الأهلي تحكمه على قواعد وتقاليد".

واختتم عاشور تصريحاته: "انضمامي إلى النادي الأهلي، تعتبر هي نقطة التحول الأهم في مسيرتي الكروية، وفخور بانضمامي إلى الفريق".

وانضم إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، في بداية الموسم الحالي قادماً من فريق ميتلاند الدينماركي، مقابل مبلغ مالي قدره 2.5 مليون يورو.

وخاض اللاعب صاحب ال 26 عاماً 25 مباراة رفقة المارد الأحمر هذا الموسم في مختلف البطولات، تمكن خلالهما من تسجيل 3 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.