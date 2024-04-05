"موديست وسليم".. تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مارسل كولر، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني، ضمن منافسات إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويدخل المارد الأحمر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، موديست.

ويذكر أن الأهلي تمكن من تحقيق الفوز الأول له، على حساب فريق سيمبا بتنزانيا، في لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين يوم الجمعة الماضي، وانتهى بهدف دون مقابل لصالح المارد الأحمر.

وكان الأهلي تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.