"أفشة وتاو".. دكة بدلاء الأهلي أمام سيمبا في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني اليوم، في إطار إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وأعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن تشكيل الفريق للمباراة، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، السولية.

خط الهجوم: حسين الشحات، رضا سليم، موديست.

ويتواجد على مقاعد بدلاء المارد الأحمر في المباراة:

"حمزة علاء، محمود متولي، محمود كهربا، أكرم توفيق، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، محمد مجدى "أفشة"، طاهر محمد طاهر، كريم الدبيس.

وحقق المارد الأحمر الفوز في مباراة الذهاب على حساب سيمبا بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الجمعة الماضي بتنزانيا.