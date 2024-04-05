"هذا ما تعاهدنا عليه".. حسين لبيب يوجه رسالة لجماهير الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - وجه حسين لبيب رئيس نادي الزمالك رسالة للجماهير البيضاء، قبل مواجهة مودرن فيوتشر المقرر لها بعد غدا الأحد في ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكتب حسين لبيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الزمالك أولا، هذا هو جمهور نادي الزمالك العظيم كما أراه طوال عمري".

أضاف: "جمهور يضع كل الثقة في ناديه وإدارته وإن شاء الله نحن قادرون علي تحمل تلك المسؤولية الضخمة".

أكمل: "جمهور أخلص للنادي وشجعه في جميع الأحوال وولائهم الدائم للكيان فقط وليس للأشخاص ونحن علي هذا العهد".

واصل: "جمهور يعي تماما كلمة انتماء وإخلاص وعندما شجع النادي لم ينظر إلى شيء غير أن يظل دائما داعما للكيان وهذا حالنا جميعا".

وأردف: "جمهور رغم الظروف القاسية التي عانى ويعاني منها الكيان إلا أنه دائما وأبدا في ظهره وهذا ما تعاهدنا عليه جميعا".

وشدد: "الإدارة كما أراها لا تتخذ قرارات في حالة الغضب وأيضا لا تعطي أي وعود وهي في حالة السعادة".

وأتم تصريحاته: "كلام الناس أشبه بالتراب إذا لم يطير بالهواء فهو بالأقدام يداس.. عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".