غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة سيمبا بدوري أبطال أفريقيا (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

استعرض الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقاً، عصور لقمصان لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من داخل غرفة الملابس الخاصة بالفريق، قبل مواجهة سيمبا بدوري الأبطال.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني اليوم، في إطار إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتمكن الأهلي من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.