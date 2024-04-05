شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الأهلى.. موعد مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبى فى إياب ربع نهائى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات العاشرة مساء اليوم، الجمعة، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع سيمبا التنزانى بإياب ربع نهائى دورى ابطال أفريقيا والمقرر إقامته باستاد القاهرة الدولى.



وأوقعت قرعة دور الثمانية الأفريقي الأهلى في مواجهة مع سيمبا التنزاني على أن يلعب الفائز منهما مع الفائز من مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى نصف نهائي البطولة القارية التي يحمل الأهلى لقبها.

نتيجة مباراة الذهاب بين مازيمبى وبترو اتلتيكو



وسقط فريق مازيمبي فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه بترو أتلتيكو الأنجولي، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت الماضى في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الجاري 2023-2024.



قدم فريقا مازيمبي وبيترو أتلتيكو مباراة جيدة على الجانب الهجومي لكن كان ينقصها الأهداف من جانب الفريقين.

موعد مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبي في إياب ربع نهائي دوري الأبطال



يستضيف بترو أتلتيكو الأنجولي نظيره تي بي مازيمبي الكونغولي، في السادسة مساء غد السبت، فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

الاهلى يبحث عن اللقب الثانى عشر في افريقيا



ويأمل الأهلى صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دورى أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجاً ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري ابطال افريقيا

يمكن مشاهدة جميع مباريات الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا 2024 من خلال قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للمسابقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.