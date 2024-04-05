شكرا لقرائتكم خبر عن جمهور الأهلى يحفز اللاعبين خلال عملية الإحماء قبل مواجهة سيمبا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر جمهور الاهلى أثناء إحماء لاعبى الفريق بحماس كبير من مدرجات استاد القاهرة قبل مواجهة سيمبا التنزانى بعد قليل فى دورى أبطال أفريقيا.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة سيمبا التنزاني والتي تجمعهما مساء اليوم باستاد القاهرة في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي كلا من: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية في الوسط ورضا سليم وحسين الشحات وأنتوني موديست في الهجوم.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.

وسبق ولعب الفريقان تسع مباريات خلال خمس مواجهات في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في أربع مباريات، وفاز سيمبا في ثلاث مباريات، وتعادل الفريقان في مباراتين، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة عشر هدفاً مقابل سبعة أهداف أحرزها لاعبو سيمبا.