استقبال خاص من جماهير الأهلي للإمام عاشور في مباراة سيمبا بدوري الأبطال (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حرصت جماهير النادي الأهلي على دعم لاعب الفريق إمام عاشور، أثناء تواجده لدعم الفريق من المدرجات، خلال مباراة المارد الأحمر أمام نظيره سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وقامت جماهير النادي الأهلي، بالهتاف وترديد اسم اللاعب بقوة، من مدرجات استاد "القاهرة الدولي" قبل بداية مباراة سيمبا اليوم، بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب إمام عاشور عن النادي الأهلي، بسبب إصابة الكتف التي تعرض لها، خلال المشاركة مع المنتخب المصري في بطولة "كأس عاصمة مصر" في مارس الماضي.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني اليوم، في إطار إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز على حساب سيمبا التنزاني، في مباراة الذهاب بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين يوم الجمعة الماضي بتنزانيا.