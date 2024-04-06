شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبيًا مع طلائع الجيش فى الشوط الأول بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وطلائع الجيش بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا باستاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري. وجاء التشكيل على النحو التالي: وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي خط الدفاع: أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي خط الوسط: بلاتي توريه - رمضان صبحي - أحمد توفيق - محمد رضا بوبو - إبراهيم عادل خط الهجوم: فيستون ماييلي ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - محمود مرعي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - محمود دونجا - محمود زلاكة - محمود صابر - دودر الجباس. فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من.. فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلاً من.. حراسة المرمى: محمد شعبان الدفاع: عمرو طارق - خالد سطوحى - أحمد متعب - حسن مجدي وسط الملعب: فريد شوقى - حميد ماو - إسلام محارب - زولا فى الهجوم: موسى دياوارا - جودين شيكا

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