شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يغرم باسم مرسى وأحمد محسن وكريم عرفات لتغيبهم عن التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى تطبيق اللائحة على الثلاثى باسم مرسى وكريم عرفات وأحمد محسن بعد تغيبهم عن التدريبات دون إذن من الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال.

وغاب الثلاثى عن التدريبات الفردية التى حددها الجهاز الفنى للدراويش الأسبوع الماضى دون إذن مسبق، بعد خروجهم من حسابات إيهاب جلال لعدم تطور مستواهم وعدم الحاجة لهم.

وانقطع الثلاثى كريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسى عن التدريبات الفردية التى حددها لهم الجهاز الفنى بقيادة إيهاب جلال بعدما خرجوا من حساباته، وعدم الاستعانة بهم فى المباريات ومنع تواجدهم مع تدريبات الفريق الأول.



واستبعد إيهاب جلال الثلاثى من تدريبات الفريق بسبب فقدانهم التركيز لتطوير مستواهم البدنى والفنى خلال الفترة الماضية وطلب رحيلهم فى الانتقالات الشتوية الماضية إلا أن اللاعبين رفضوا الرحيل.



وأعد على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة بالإسماعيلى، مذكرة للعرض على مجلس إدارة الإسماعيلى تفيد بانقطاع اللاعبين كريم عرفات وأحمد محسن وباسم مرسى منذ الأسبوع الماضى عن التدريبات الانفرادية بعد استبعادهم من حسابات المدير الفنى لنهاية الموسم الحالى لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحوهم فى اتحاد الكرة.