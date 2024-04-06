شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: محمد عبد المنعم وصل لمرحلة صعبة من الغرور ويعرض نفسه للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل جمعة، نجم النادى الأهلى السابق، على ما قام به محمد عبد المنعم مدافع النادى الأهلى فى الشوط الأول أمام سيمبا التنزانى فى المباراة المقامة حالياً فى إطار إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال وائل جمعة فى تصريحات تليفزيونية، "محمد عبد المنعم وصل لمرحلة صعبة من الغرور، ويقوم بأشياء قد تعرض الأهلى لأهداف، كما أنه يمنح المهاجمين فرصة للتدخلات القوية التى قد تصيبه".

وأضاف وائل جمعة، "يجب على محمد عبد المنعم إعادة الحسابات مع نفسه على الرغم من أنه أفضل مدافع حاليا فى مصر وأفريقيا، وسيجمعنى به اتصال بعد المباراة للحديث عن ما حدث فى الشوط الأول".

أحرز عمرو السولية لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى مرمى سيمبا التنزاني فى الدقيقة 47 من عمر المباراة التي تجمعهما حالياً باستاد القاهرة، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، وجاء الهدف من صناعة أنتوني موديست الذي سددها من على حود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفريق التنزاني.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية في الوسط ورضا سليم وحسين الشحات وأنتوني موديست في الهجوم.



وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس.