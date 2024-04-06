شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يهزم سموحة ويلجأ لمباراة فاصلة لتحديد برونزية دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق رجال الكرة الطائرة بنادى سبورتنج على سموحة بنتيجة3/1، فى ثانى جولات تحديد البرونزية فى نهائيات الدورى الممتاز للموسم المحلى 2023 / 2024 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، ليتم اللجوء لمباراة فاصلة لتحديد صاحب البرونزية.

ونجح سموحة فى تحقيق الفوز بأول مباراة فى منافسات تحديد صاحب البرونزية أمس الأول، على نفس الصالة، بينما يلتقى بعد قليل الأهلى مع الزمالك لتحديد البطل ، حيث يحسم اللقب فى نظام البلاى أوف الفريق الفائز فى مواجهتين، وفى حال التعادل يتم اللجوء لمباراة فاصلة.

يقام نهائي الرجال أيام 3 و 5 و7 أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، و مثلهما الأهلى و الزمالك على صعيد الرجال.

وتمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة فى مجموع المواجهتين بنصف النهائى على مدار الجمعة السبت ، بينما فاز الأهلى على سبورتنج.