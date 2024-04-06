شاهد أهداف مباراة الهلال والخليج

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الهلال فوزًا كبيرًا على الخليج بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرون من عمر دوري روشن السعودي لهذا الموسم 2024/2023.



وقدم لاعبي الهلال مستويات كبيرة جعلتهم يحققون الفوز بنتيجة كبيرة على الخليج مساء أمس الجمعة.

شاهد أهداف الهلال والخليج

واستطاع الهلال الانفراد بصدارة ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، بعدما حل في المركز الأول بجدول المسابقة برصيد 77 نقطة، حيث يبتعد بشدة عن أقرب المنافسين “النصر”، والذي يمتلك 65 في المركز الثاني.

بينما يحل الأهلي في المركز الثالث برصيد 52 نقطة، فيما يحتل الاتحاد المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي لهذا الموسم برصيد 47 نقطة.