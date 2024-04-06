رئيس شركة إنبي يُكرم رجال تنس الطاولة بعد التتويج بالبطولة العربية للمرة الثانية على التوالي

ياسر رشاد - القاهرة - قام المهندس وائل لطفي مصطفى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إنـبى فى لافته طيبة من سيادته، بحضور مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة أيمن الشريعي بتكريم فريق تنس الطاولة "رجال" بالنادي البترولي، وذلك اليوم الخميس 4 أبريل 2024 بمقر شركة إنبي.

جاء حفل التكريم بعد تحقيق فريق "الرجال" بطولة الأندية العربية للرجال للمرة الثانية علي التوالي، وتغلبه فى نهائي البطولة على بطل السعودية "نادى إتحاد جدة" بالبطولة التي أقيمت بجدة - السعودية خلال الفترة من 23 إلى 28 مارس الماضي .

وحرص المهندس وائل لطفي خلال حفل التكريم على شكر جميع أعضاء فريق تنس الطاولة على ما بذلوه من جهد واضح، أثمر عن حصولهم على البطولة للمرة الثانية في تاريخ النادي ، وهو ما يساهم فى رفعة إسم شركة إنــبى ومكانتها المتميزة، مؤكداً أنه يسعد دائماً بإنجازات قطاع تنس الطاولة بنادى إنــبى على كافة المستويات الفردية والجماعية، والتى تأتى من خلال منظومة متكاملة من الجميع، مقدماً شكره لكافة العاملين بنادى إنبى وعلى رأسهم مجلس إدارة النادى.

فيما عبر أيمن الشريعي رئيس النادي خلال كلمته عن خالص شكره وتقديره للمهندس وائل لطفي رئيس الشركة على دعمه الدائم لكافة أنشطة النادي ومجلس الادارة، مؤكداً بأن مجلس إدارة النادى يسعى خلال الفترة المقبلة لدعم القطاع بشكل أكبر ليصبح النادى أحد رواد اللعبة فى مصر وأفريقيا والوطن العربى بأكمله .

كما وجه الشريعى الشكر والتقدير لقطاع تنس الطاولة بنادى إنبى على حصدهم البطولة وعلى إنجازاتهم المتوالية خلال الفترة الماضية، وعلى رأسه المهندس أحمد الخشاب عضو المجلس والمشرف على القطاع، لجهده الكبير والمتواصل لإنجاح منظومة التنس بالنادى على مدار العامين الماضيين، كما وجه شكره الكبير محمد السيد عضو المجلس ورئيس بعثة أبطال تنس الطاولة بالسعودية، وذلك لدوره الحيوي والمحورى الذى قام به خلال البطولة وهو ما كان له الأثر الكبير فى إستقرار البعثة خلال البطولة، متمنياً إستمرار النجاحات لفريق تنس الطاولة وجميع فرق النادي .

وخلال حفل التكريم حرص رئيس النادى أيمن الشريعى على إهداء التيشيرت التذكارى للبطولة المهندس وائل لطفى مصطفى ، مع إلتقاط الصور التذكارية مع سيادته فى جو يسوده المحبة والبهجة.

بالإضافة لأبطال النادى اللاعبين "محمد شومان - يوسف عبد العزيز - محمد البيلي - عبد الرحمن حجاج - احمد نديم - اسلام سنبل - محمد صالح " ، كذلك الجهاز الفنى بقيادة كابتن ايمن زكريا رئيس الجهاز والمدربين كابتن خالد محمد وكابتن سيد زينهم وكابتن اسلام عبد المنعم مخطط أحمال وإدارياً كابتن احمد ناجى وكابتن حسام عبد المحسن وكابتن نادر عثمان إدارياً.