يقدم “كورة 365” موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي القادمة بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الاهلي من خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الإطاحة بنظيره سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف نظيفة، في الدور ربع النهائي.

وفاز المارد الأحمر على نظيره التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذهابًا وإيابًا، بثلاثة أهداف دون رد.

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وسجل أهداف الاهلي في شباك سيمبا، أحمد نبيل كوكا، وعلي معلول، ومحمود كهربا.

موعد مباراة الاهلي القادمة بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

سيلاقي فريق الاهلي في مباراته القادمة نظيره إنبي، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وستقام مباراة الأحمر ضد الفريق البترولي والمؤجلة من الأسبوع السادس عشر من بطولة دوري nile موسم 2023-2024، يوم الاثنين الموافق 8 أبريل.

وستنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب ستاد القاهرة الدولي الساعة 10 مساءً.