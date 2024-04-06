معلق مباراة الاهلي وسيمبا يثير غضب موديست

أثار المعلق الرياضي عصام الشوالي، غضب أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، خلال مباراة سيمبا التنزاني.

والتقى الاهلي بنظيره سيمبا التنزاني، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، مساء أمس الجمعة، على أرضية ملعب استاد القاهرة الدولي.

وحقق الأحمر الفوز على نظيره سيمبا التنزاني، بهدف دون رد، في إطار منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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وقال الشوالي أثناء التعليق على المباراة ساخرًا من مهاجم القلعة الحمراء: “معنى اسم موديست بالفرنسي متواضع وهو اسم على مسمى”.

وتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ليلاقي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتليتكو الأنجولي.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره إنبي، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الإثنين الموافق 8 أبريل الجاري.