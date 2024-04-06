ارتجاج في المخ.. تفاصيل صادمة في اصابة الشحات أمام سيمبا

تعرض حسين الشحات لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الاهلي لإصابة قوية خلال مشاركته أمام سيمبا التنزاني في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشارك الشحات في تأهل الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد الإطاحة بنظيره سيمبا والفوز بهدفين دون رد، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتعرض نجم الأحمر للإصابة في الوجه وذلك أثر ارتطام عنيف من لاعب سيمبا التنزاني داخل منطقة الجزاء، ليتدخل الجهاز الطبي من أجل علاج.

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وأشارت التقارير الطبية الأولية إلى وجود اشتباه بارتجاج الرأس ليقرر الجهاز الطبي برئاسة أحمد جاب الله في الاهلي، التوجه إلى أقرب مستشفى من أجل الاطمئنان على اللاعب.

وينتظر المارد الأحمر الفريق الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي، لمواجهته في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسيلاقي الاهلي نظيره إنبي في بطولة الدوري المصري وذلك يوم الأثنين المقبل الموافق 8 إبريل الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً على ملعب القاهرة الدولي.