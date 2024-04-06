بالدرجات.. تقييم لاعبي الاهلي في مباراة سيمبا بـ دوري أبطال أفريقيا

كشفت شبكة سوفا سكور للأرقام والإحصائيات، عن أرقام لاعبي فريق الاهلي في مباراة سيمبا التنزاني، التي جمعتهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ونجح فريق الاهلي في خطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، عقب الإطاحة بنظيره سيمبا التنزاني بثلاثة أهداف نظيفة، في الدور ربع النهائي.

وفاز المارد الأحمر على نظيره التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، ذهابًا وإيابًا، بثلاثة أهداف دون رد.

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وسجل أهداف الاهلي في شباك سيمبا، أحمد نبيل كوكا، وعلي معلول، ومحمود كهربا.

تقييم لاعبو الاهلي ضد سيمبا

ووفقاً لشبكة سوفا سكور، فحصل رامي ربيعة مدافع الاهلي على أعلى تقييم أمام سيمبا بـ 7.5، ويأتي خلفه مروان عطية بواقع 7.3.

فيما حصل الثنائ عمرو السولية، والتونسي علي معلول على تقييم 7.2، ويليهما المغربي رضا سليم، ومحمد عبد المنعم، ومحمد هاني، على 7.1.

وجاء تقييم الفرنسي أنتوني موديست في مباراة الاهلي ضد سيمبا 7.0، فيما كان حثل حسين الشحات على أقل تقييم في اللقاء بـ6.8، وأحمد عبد القادر ومصطفى شوبير على 6.9.