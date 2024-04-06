يقدم لكم موقع “كورة 365″، موعد مباراتي الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد حسم بطاقة التأهل على حساب سيمبا.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة العشرين في تاريخه والخامسة على التوالي، بعد الفوز على سيمبا بنتيجة 3-0، مجموع المباراتين.

وانتصر الاهلي على سيمبا بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الجمعة، في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، بتوقيع عمرو السولية ومحمود كهربا.

منافس الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلعب المارد الأحمر في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، ضد الفائز من مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبي.

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ويلعب بترو أتلتيكو ضد مازيمبي، مساء اليوم السبت، في إياب ربع النهائي، لحسم بطاقة التأهل، حيث انتهت مواجهة الذهاب بالتعادل السلبي.

موعد مباراتي الاهلي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

ويخوض الاهلي مباراة ذهاب نصف نهائي البطولة الأفريقية، يوم الجمعة الموافق 19 أبريل الجاري، خارج الديار.

بينما ستكون مواجهة إياب نصف النهائي بين المارد الأحمر ومنافسه (بترو أتلتيكو أو مازيمبي)، في القاهرة يوم 26 أبريل الجاري.