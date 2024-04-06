الاهلي يحقق 6 أرقام قياسية بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

نجح فريق الاهلي، في تحقيق العديد من الأرقام القياسية، بعد التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة العشرين في تاريخه.

وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، بعد الفوز على سيمبا التنزاني بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، مجموع المباراتين.

وينتظر الاهلي الفائز من مباراة بترو أتلتيكو ومازيمبي، لمواجهته في لقاء نصف نهائي دوري الأبطال، في مهمة الحفاظ على اللقب.

أرقام قياسية لـ الاهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- وصل الاهلي إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا للمرة 20 في تاريخه الخامسة على التوالي.

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2- حافظ الاهلي للمرة الأولى منذ عام 2005 أي من 19 عامًا، على سجله خاليًا من الهزائم في أي بطولة إفريقية منذ بدايتها وحتى الدور قبل النهائي للبطولة على مدار 10 مباريات متتالية.

3- وصلت القلعة الحمراء، إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وقد سكن شباكه هدفًا وحيدًا، وهي المرة الأولى في التاريخ منذ انطلاق البطولة عام 1997.

واستطاع الاهلي تحقيق ذلك في 10 مباريات مباريات متتالية بمعدل 1000 دقيقة (باحتساب الوقت بدل الضائع)، وهو أفضل رقم لحراسة المرمى وخط دفاع الفريق منذ انطلاق البطولة.

4- المارد الأحمر تمكن من مواصلة سلسلة اللا هزيمة في دوري أبطال أفريقيا في 18 مباراة متتالية (8 في الموسم الماضي و 10 في الموسم الحالي) بفارق مباراة واحدة عن رقمه التاريخي مع مانويل جوزيه.

5- نجح مصطفى شوبير في الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات متتالية في دوري أبطال أفريقيا (500 دقيقة لعب باحتساب الوقت بدل الضائع)، بينهم 3 مباريات خارج الأرض.

6- نجح السويسري مارسيل كولر، في الوصول إلى المباراة رقم 18 بدون هزيمة في دوري أبطال أفريقيا، والمواجهة رقم 22 من أصل 24 دون هزيمة منذ توليه تدريب المارد الأحمر.