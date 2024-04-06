السولية يفتتح التسجيل للأهلي في مرمى سيمبا بدوري أبطال أفريقيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح اللاعب عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في تسجيل الهدف الأول للمارد الأحمر في مرمى سيمبا التنزاني، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتمكن السولية من إحراز الهدف الأول للمارد الأحمر في الدقيقة 48 من عمر المباراة، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حالياً، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويذكر أن الأهلي تمكن من الفوز على حساب نظيره سيمبا التنزاني في لقاء الذهاب بتنزانيا، بنتيجة هدف دون مقابل.

وكان الأهلي نجح في الصعود إلى هذا الدور، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.