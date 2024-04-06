الأهلي إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب سيمبا التنزاني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأحرز هدفي المارد الأحمر في اللقاء، كلا من اللاعب عمرو السولية في الدقيقة 48 من عمر المباراة، قبل أن يضيف اللاعب محمود كهربا الهدف الثاني من ركلة جزاء.

وكان الأهلي تمكن من تحقيق الفوز، في مباراة الذهاب على حساب سيمبا بنتيجة هدف دون مقابل أيضاً، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الجمعة الماضي بتنزانيا، ليصعد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز بثلاثة أهداف دون مقابل بمجموع اللقائين.

ويلتقي النادي الأهلي في نصف النهائي، الفائز من مباراة ربع النهائي الأخرى، والتي تجمع بين فريقي مازيمبي الكونغولي وبيترو أتليتكو الأنجولي.