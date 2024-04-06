"ولا شايف حد قدامي في القارة".. كيف تفاعل الأهلي مع الفوز على سيمبا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - تفاعل جمهور النادي الأهلي مع الفوز بهدفين دون مقابل على نادي سيمبا التنزاني في المباراة "إياب" التي أقيمت في العاشرة من مساء اليوم على ستاد القاهرة، ضمن منافسات دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف النادي الأهلي الأول، عمرو السولية في الدقيقة 47 من المباراة، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

وعلق جمهور الأهلي على موقع التغريدات "إكس" تويتر سابقا، بتعليقات كوميدية، حيث كتب أحدهم: "ولا شايف حد في القاهرة كلها قدامي"، وأضاف آخر: "الأهلي يواصل تحطيم الأرقام القياسية"، وكتب آخر تعليقا: "السولية وفرحتي أكبر بهدف كهربا".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي أو مازيمبي الكونغولي والمقرر لها مساء غدٍ السبت.