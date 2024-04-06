مصدر يكشف لمصراوي موقف حسين الشحات من المشاركة في مباراة القمة

محمد اسماعيل - القاهرة - تعرض لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، أثناء مشاركته في مباراة سيمبا، لارتجاج وتم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وأفاد مراسل الخليج 365، أن اللاعب يخضع للبرتوكول المعروف في اصابة الرأس ويقترب من الغياب عن مباراة الزمالك.

وفاز النادي الأهلي على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الدور ربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف النادي الأهلي الأول، عمرو السولية في الدقيقة 47 من المباراة، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي أو مازيمبي الكونغولي والمقرر لها مساء غدٍ السبت.