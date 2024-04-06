تفاصيل إصابة علي معلول في مباراة الأهلي وسيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر تفاصيل إصابة لاعب النادي الأهلي، علي معلول، أثناء مشاركته في مواجهة سيمبا التنزاني، التي أقيمت مساء اليوم باستاد القاهرة، ضمن منافسات الدور ربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وقال المصدر لمصراوي: "الإصابة في العضلية الخلفية وسيجري علي معلول فحصا طبيا يحدد مدة غيابه"، مضيفًا: "اللاعب حس بتقل في العضلة".

وفاز النادي الأهلي على سيمبا التنزاني بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد القاهرة، في إطار منافسات الدور ربع نهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وأحرز هدف النادي الأهلي الأول، عمرو السولية في الدقيقة 47 من المباراة، وأضاف محمود عبد المنعم كهربا الهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي أو مازيمبي الكونغولي والمقرر لها مساء غدٍ السبت.