جمهور الأهلي يوجه رسالة إلى تركي آل الشيخ في مباراة سيمبا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

وجهت جماهير النادي الأهلي رسالة إلى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال مواجهة سيمبا التنزاني بدوري أبطال أفريقيا.

وقامت الجماهير برفع لافتة داخل مدرجات ستاد القاهرة الدولي، تحمل صورة آل الشيخ، وكتب عليها رسالة: "حبناك لحبك للنادي الأهلي".

تمكن الأهلي من تحقيق الفوز على حساب سيمبا التنزاني، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم، على ستاد القاهرة الدولي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي الفائز من مباراة بترو أتلتيكو الأنجولي و مازيمبي الكونغولي في المباراة التي ستقام غدًا، السبت.