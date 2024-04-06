"في الدوري".. موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سيمبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الصعود إلى الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما تخطى سيمبا التنزاني بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل بمجموع المباراتين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للعودة إلى منافسات الدوري المصري، عندما يلاقي نادي إنبي يوم الأحد المقبل.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره إنبي يوم الأحد المقبل الموافق 8 أبريل الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ16 ببطولة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة جمعهم من 8 لقاءات خاضهم بالمسابقة حتى الآن.