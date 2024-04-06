شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصعد لنصف نهائي أبطال أفريقيا للمرة الـ20 تاريخيا والخامسة تواليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز الأهلى على سيمبا التنزانى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت باستاد القاهرة الدولى، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليتأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

التأهل رقم 20 تاريخيا



وتأهل فريق الاهلى إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا للمرة الـ20 فى تاريخه، والخامسة على التوالى بعدما حصد لقب بطولة أفريقيا النسخة الماضية على حساب الوداد المغربى.



ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على سيمبا التنزانى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.



كانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.



وينتظر الأهلي الفائز من مباراة مازيمبي الكونغولي وبترو أتلتيكو الأنجولي فى إياب ربع نهائي دوري الأبطال مساء السبت.



جاءت بداية المباراة متوسطة وسيطر الأهلي على مجريات اللعب ووصل إلى منطقة جزاء سيمبا في أكثر من فرصة ولكن بدون خطورة على المرمى، وشهدت الدقيقة الأولى حالة جدل نتيجة عرقلة رضا سليم من مدافع الفريق التنزاني، ولكن الحكم أشار باستمرار اللعب.



وهدد سيمبا مرمى الأهلي بكرة خطيرة في الدقيقة 35 ولكن أنقذها مصطفى شوبير، واستعاد الأهلي السيطرة على مجريات اللعب في آخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول وهدد موديست مرمى سيمبا في الدقيقة 45 ولكن أنقذها حارس سيمبا.



وألغى حكم الراية هدف التقدم للأهلي عن طريق في الدقيقة 22 بداعي وجود تسلل على حسين الشحات الذي صنع الهدف من تمريرة سحرية إلى موديست الذي أهداها على يسار حارس الفريق التنزاني.



وأحرز عمرو السولية لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى سيمبا التنزاني في الدقيقة 47 من عمر المباراة ، حيث جاء الهدف من صناعة أنتوني موديست الذي سددها من على حدود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفريق التنزاني.



وأهدر رضا سليم فرصة تسجيل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 68، قبل أن يشير حكم الراية بوجود تسلل على اللاعب المغربي، وهدف كهربا مرمى سيمبا في الدقيقة 87 ولكن تصدى لها حارس الفريق التنزاني، وشارك كريم الدبيس بدلا من علي معلول في الدقيقة 90 من عمر المباراة.



وتحصل الأهلي على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع لصالح حسين الشحات بعد عرقلته من مدافع سيمبا، وتوقف اللعب لعلاج الشحات، وتقدم محمود كهربا لتسديد الركلة في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع وسجل الهدف الثاني على سمين أيوب لكرد حارس سيمبا.