موعد مباراة الأهلى القادمة بعد الفوز على سيمبا فى دورى أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - يعود فريق النادى الأهلى إلى بطولة دورى nile بعد الفوز على فريق سيمبا التنزانى فى إطار منافسات إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والتأهل لنصف النهائى.

موعد مباراة الأهلى القادمة أمام إنبى



يلتقى فريق النادى الأهلى مع إنبى فى التاسعة والنصف مساء الاثنين المقبل، فى إطار منافسات بطولة دورى nile، على استاد القاهرة الدولى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى القادمة



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وإنبى فى الدوري المصري، ويسبقها ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ونجح الأهلى فى تحقيق الفوز على سيمبا التنزانى بهدفين نظيفين فى المباراة التى أقيمت على استاد القاهرة، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.



أحرز عمرو السولية لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه فى مرمى سيمبا التنزاني فى الدقيقة 47 من صناعة أنتوني موديست الذي سددها من على حود منطقة الجزاء في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الفريق التنزاني، وأضاف محمود كهربا الهدف الثانى من ركلة جزاء حصل عليها حسين الشحات.



وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التنزانية دار السلام قد انتهت بفوز الأهلي 1- 0، أحرزه أحمد نبيل كوكا.



وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: مصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وعمرو السولية في الوسط ورضا سليم وحسين الشحات وأنتوني موديست في الهجوم.



وتواجد على دكة بدلاء الأهلي كلا من: محمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر وحمزة علاء ومحمد مجدي أفشة وطاهر محمد طاهر وكريم الدبيس.